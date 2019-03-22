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      МАУ открывает новый рейс в Турцию

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      МАУ открывает новый рейс в Турцию
      МАУ открывает новый рейс в Турцию / www.flyuia.com

      Авиакомпания МАУ открывает новый прямой рейс из Киева в турецкий Измир. Уже 15 июня "Международные авиалинии" осуществят первый рейс.

      Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook.

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      Известно, что с 15 июня рейсы будут осуществляться три раза в неделю, а от 23 июля – ежедневно. В МАУ отметили, что расписание рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобную стыковки с рейсами МАУ в и из Международного аэропорта "Борисполь".

      Авиакомпания также добавила, что вместе с партнером Turkish Airlines, пассажиры могут спланировать свое путешествие в Даламан, Бодрум и Анкару через Стамбул.

      Что известно о МАУ?​"Международные авиалинии Украины" – это частная украинская авиакомпания, основанная, как государственная в 1992 году и полностью приватизированная в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь". Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азии. Флот авиакомпании МАУ включает 41 авиалайнер различных модификаций

      Напомним, недавно в "Международных авиалиниях Украины" подтвердили информацию, что после авиакатастрофы Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, они не отказываются от планов по приобретению таких самолетов. Правда, в авиакомпании добавили, что эксплуатация судна будет осуществляться только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что оно соответствует всем требованиям безопасности.

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      Теги: Новости Украины Новости Турции МАУ авиация
      Источник: 24 Канал
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