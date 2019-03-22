МАУ відкриває новий рейс до Туреччини

Авіакомпанія МАУ відкриває новий прямий рейс з Києва до турецького Ізміру. Вже 15 червня "Міжнародні авіалінії" здійснять перший рейс.

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Який вигляд має перший літак Boeing 737 MAX 8 для України: фото

Відомо, що з 15 червня рейси будуть здійснюватись тричі на тиждень, а від 23 липня – щоденно. У МАУ наголосили, що розклад рейсів складено таким чином, щоб забезпечити зручне стикування з рейсами МАУ до та з Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Авіакомпанія також додала, що разом з партнером Turkish Airlines, пасажири можуть спланувати свою подорож до Даламана, Бодрума та Анкари через Стамбул.

Що відомо про МАУ?"Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія, що була заснована, як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Флот авіакомпанії МАУ включає 41 авіалайнер різних модифікацій

Нагадаємо, нещодавно у "Міжнародних авіалініях України" підтвердили інформацію, що після авіакатастрофи Boeing 737 Max 8 в Ефіопії, вони не відмовляються від планів щодо придбання таких літаків. Щоправда, в авіакомпанії додали, що експлуатація судна здійснюватиметься лише тоді, коли буде проведено обов'язкові процедури для підтвердження того, що воно відповідає всім вимогам безпеки.