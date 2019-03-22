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      МАУ відкриває новий рейс до Туреччини

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      МАУ відкриває новий рейс до Туреччини
      МАУ відкриває новий рейс до Туреччини / www.flyuia.com

      Авіакомпанія МАУ відкриває новий прямий рейс з Києва до турецького Ізміру. Вже 15 червня "Міжнародні авіалінії" здійснять перший рейс.

      Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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      Відомо, що з 15 червня рейси будуть здійснюватись тричі на тиждень, а від 23 липня – щоденно. У МАУ наголосили, що розклад рейсів складено таким чином, щоб забезпечити зручне стикування з рейсами МАУ до та з Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

      Авіакомпанія також додала, що разом з партнером Turkish Airlines, пасажири можуть спланувати свою подорож до Даламана, Бодрума та Анкари через Стамбул. 

      Що відомо про МАУ?"Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія, що була заснована, як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Флот авіакомпанії МАУ включає 41 авіалайнер різних модифікацій

      Нагадаємо, нещодавно у "Міжнародних авіалініях України" підтвердили інформацію, що після авіакатастрофи Boeing 737 Max 8 в Ефіопії, вони не відмовляються від планів щодо придбання таких літаків. Щоправда, в авіакомпанії додали, що експлуатація судна здійснюватиметься лише тоді, коли буде проведено обов'язкові процедури для підтвердження того, що воно відповідає всім вимогам безпеки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Туреччини МАУ авіація
      Джерело: 24 Канал
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