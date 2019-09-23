Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила распродажу на направления из Украины в Европу. Скидка распространяется на рейсы, осуществляемые с 1 ноября по 15 декабря 2019 года.

На какие направления действуют скидки?

МАУ дает возможность летать дешевле из украинских городов – Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов.

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Из украинских городов рейсы осуществляются в:

Рим

Милан

Венецию

Мадрид

Берлин

Франкфурт

Мюнхен

Дюссельдорф

Прагу

Ригу

Стокгольм

Хельсинки



МАУ устроила масштабную распродажу билетов на рейсы в Европу

Как получить скидку?

Как пишет сайт Avianews, для того, чтобы купить билет со скидкой нужно ввести промокод SCMG83BF. Он действует на тарифы эконом-класса, включающие багаж: Economy Standard и Economy Premium, и не распространяется на билеты эконом-класса без багажа Economy Light, а также билеты бизнес-класса.

Что известно про МАУ?"Международные авиалинии Украины" – это частная украинская авиакомпания, которая была основана, как государственная в 1992 году и полностью приватизирована в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь". Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азия. Флот авиакомпании МАУ включает 41 авиалайнер различных модификаций.