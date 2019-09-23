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      МАУ устроила масштабную распродажу билетов на рейсы в Европу

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      МАУ устроила масштабную распродажу билетов на рейсы в Европу
      МАУ устроила масштабную распродажу билетов на рейсы в Европу / www.flyuia.com

      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила распродажу на направления из Украины в Европу. Скидка распространяется на рейсы, осуществляемые с 1 ноября по 15 декабря 2019 года.

      На какие направления действуют скидки?

      МАУ дает возможность летать дешевле из украинских городов – Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов.

      Читайте также: Новым президентом МАУ стал Евгений Дыхне: что о нем известно

      Из украинских городов рейсы осуществляются в:

      • Рим
      • Милан
      • Венецию
      • Мадрид
      • Берлин
      • Франкфурт
      • Мюнхен
      • Дюссельдорф
      • Прагу
      • Ригу
      • Стокгольм
      • Хельсинки


      МАУ устроила масштабную распродажу билетов на рейсы в Европу

      Как получить скидку?

      Как пишет сайт Avianews, для того, чтобы купить билет со скидкой нужно ввести промокод SCMG83BF. Он действует на тарифы эконом-класса, включающие багаж: Economy Standard и Economy Premium, и не распространяется на билеты эконом-класса без багажа Economy Light, а также билеты бизнес-класса.

      Что известно про МАУ?"Международные авиалинии Украины" – это частная украинская авиакомпания, которая была основана, как государственная в 1992 году и полностью приватизирована в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь". Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азия. Флот авиакомпании МАУ включает 41 авиалайнер различных модификаций.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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