МАУ устроила масштабную распродажу билетов на рейсы в Европу
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила распродажу на направления из Украины в Европу. Скидка распространяется на рейсы, осуществляемые с 1 ноября по 15 декабря 2019 года.
На какие направления действуют скидки?
МАУ дает возможность летать дешевле из украинских городов – Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов.
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Из украинских городов рейсы осуществляются в:
- Рим
- Милан
- Венецию
- Мадрид
- Берлин
- Франкфурт
- Мюнхен
- Дюссельдорф
- Прагу
- Ригу
- Стокгольм
- Хельсинки
МАУ устроила масштабную распродажу билетов на рейсы в Европу
Как получить скидку?
Как пишет сайт Avianews, для того, чтобы купить билет со скидкой нужно ввести промокод SCMG83BF. Он действует на тарифы эконом-класса, включающие багаж: Economy Standard и Economy Premium, и не распространяется на билеты эконом-класса без багажа Economy Light, а также билеты бизнес-класса.
Что известно про МАУ?"Международные авиалинии Украины" – это частная украинская авиакомпания, которая была основана, как государственная в 1992 году и полностью приватизирована в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь". Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азия. Флот авиакомпании МАУ включает 41 авиалайнер различных модификаций.