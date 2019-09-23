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      МАУ влаштувала масштабний розпродаж квитків на рейси до Європи

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      МАУ влаштувала масштабний розпродаж квитків на рейси до Європи
      МАУ влаштувала масштабний розпродаж квитків на рейси до Європи / www.flyuia.com

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила розпродаж на напрямки з України до Європи. Знижка поширюється на рейси, що здійснюються з 1 листопада до 15 грудня 2015 року.

      На які напрямки діють знижки?

      МАУ дає можливість літати дешевше з українських міст – Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців.

      Читайте також: Новим президентом МАУ став Євгеній Дихне: що про нього відомо

      З українських міст рейси здійснюються до:

      • Риму
      • Мілану
      • Венеції
      • Мадриду
      • Берліна
      • Франкфурта
      • Мюнхена
      • Дюссельдорфа
      • Праги
      • Риги
      • Стокгольму
      • Гельсінків


      МАУ влаштувала масштабний розпродаж квитків на рейси до Європи

      Як отримати знижку?

      Як пише сайт Avianewsдля того, щоб придбати квиток зі знижкою потрібно ввести промокод SCMG83BF. Він діє на тарифи економ-класу, що включають багаж: Economy Standard і Economy Premium, і не поширюється на квитки економ-класу без багажу Economy Light, а також квитки бізнес-класу.

      Що відомо про МАУ?"Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія, що була заснована, як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Флот авіакомпанії МАУ включає 41 авіалайнер різних модифікацій.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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