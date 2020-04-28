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      МАУ выполнит спецрейсы для возвращения украинцев: когда и откуда

      - Читати новину українською
      МАУ осуществит спецрейсы для возвращения украинцев: когда и откуда
      В МАУ анонсировали программу спецрейсов для возвращения украинцев / interfax.com.ua

      Авиакомпания МАУ выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для возвращения украинцев домой. Полеты запланированы на даты с 1 по 9 мая.

      Спецрейсами в Украину смогут вернуться ее граждане и нерезиденты, имеющие право въезда. Об этом сообщили в фейсбуке МАУ.

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      Сейчас на сайте авиакомпании открыли продажу билетов на такие рейсы:

      • 1 мая: Амстердам – ​​Киев, Тель-Авив – Киев;
      • 3 мая: Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;
      • 5 мая: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;
      • 7 мая: Мадрид – Киев, Милан – Киев;
      • 9 мая: Мюнхен – Киев.

      Иностранцы смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении и в эти же даты вылететь из Украины.

      Купить билеты можно через форму бронирования, которая соответствует рейсу и дате. За каждым из направлений зафиксирована единственная конечная цена. В нее входят все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 килограммов.

      Регистрировать на рейсы будут только в аэропортах вылета. Процедура – бесплатная.

      квитки на спецрейси МАУ в Україну
      На сайте МАУ можно приобрести билеты на спецрейсы в Украине / Скриншот с сайта МАУ

      Обратите внимание! В целом Украина за время карантина из-за коронавируса эвакуировала из разных стран мира почти 145 тысяч своих граждан. Спецрейсы осуществляли украинские авиакомпании МАУ и SkyUP. 

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Чехия Коронавирус в Украине Швейцария Канада Новости Израиля Египет Нидерланды МАУ авиация
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