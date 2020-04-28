МАУ выполнит спецрейсы для возвращения украинцев: когда и откуда

Авиакомпания МАУ выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для возвращения украинцев домой. Полеты запланированы на даты с 1 по 9 мая.

Спецрейсами в Украину смогут вернуться ее граждане и нерезиденты, имеющие право въезда. Об этом сообщили в фейсбуке МАУ.

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Сейчас на сайте авиакомпании открыли продажу билетов на такие рейсы:

1 мая: Амстердам – ​​Киев, Тель-Авив – Киев;

Амстердам – ​​Киев, Тель-Авив – Киев; 3 мая: Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;

Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев; 5 мая: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;

Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев; 7 мая: Мадрид – Киев, Милан – Киев;

Мадрид – Киев, Милан – Киев; 9 мая: Мюнхен – Киев.

Иностранцы смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении и в эти же даты вылететь из Украины.

Купить билеты можно через форму бронирования, которая соответствует рейсу и дате. За каждым из направлений зафиксирована единственная конечная цена. В нее входят все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 килограммов.

Регистрировать на рейсы будут только в аэропортах вылета. Процедура – бесплатная.



На сайте МАУ можно приобрести билеты на спецрейсы в Украине / Скриншот с сайта МАУ

Обратите внимание! В целом Украина за время карантина из-за коронавируса эвакуировала из разных стран мира почти 145 тысяч своих граждан. Спецрейсы осуществляли украинские авиакомпании МАУ и SkyUP.