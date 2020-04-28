МАУ выполнит спецрейсы для возвращения украинцев: когда и откуда
Авиакомпания МАУ выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для возвращения украинцев домой. Полеты запланированы на даты с 1 по 9 мая.
Спецрейсами в Украину смогут вернуться ее граждане и нерезиденты, имеющие право въезда. Об этом сообщили в фейсбуке МАУ.
Читайте также Почему МАУ и SkyUp дают ваучеры, а не деньги за отмененные рейсы: ответ Криклия
Сейчас на сайте авиакомпании открыли продажу билетов на такие рейсы:
- 1 мая: Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;
- 3 мая: Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;
- 5 мая: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;
- 7 мая: Мадрид – Киев, Милан – Киев;
- 9 мая: Мюнхен – Киев.
Иностранцы смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении и в эти же даты вылететь из Украины.
Купить билеты можно через форму бронирования, которая соответствует рейсу и дате. За каждым из направлений зафиксирована единственная конечная цена. В нее входят все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 килограммов.
Регистрировать на рейсы будут только в аэропортах вылета. Процедура – бесплатная.
На сайте МАУ можно приобрести билеты на спецрейсы в Украине / Скриншот с сайта МАУ
Обратите внимание! В целом Украина за время карантина из-за коронавируса эвакуировала из разных стран мира почти 145 тысяч своих граждан. Спецрейсы осуществляли украинские авиакомпании МАУ и SkyUP.