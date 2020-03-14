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      00:57, 25 июля 2019
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      МАУ запускает дополнительные рейсы, чтобы вернуть украинцев домой

      - Читати новину українською

      Ближайшие два дня авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустит дополнительные рейсы для возвращения в Украину граждан, находящихся за рубежом. Ведь уже 17 марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение.

      На борт літаків потраплять стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. А для більшості рейсів введуть компонування салону у повний економ-клас, повідомили у пресслужбі МАУ у фейсбуці.

      Зверніть увагу Аваков розповів, що незабаром обмеження через коронавірус будуть жорсткішими

      Зауважимо, що МАУ виконує рішення РНБО. Згідно з ним усі громадяни України, які перебувають в інших країнах, мають повернутися на батьківщину протягом наступних трьох діб, тобто до 17 березня. 

      Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися в Україну рейсами МАУ, які будуть виконуватися до кінця діб 16 березня,
      – мовиться у повідомленні авіакомпанії.

      Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, виконуватимуться за розкладом виключно на повернення в Україну.

      Важливо! Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15 і 16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада організовуватиме окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому.

      Наразі невідомо, за якими напрямками здійснюватимуться рейси. 24 канал намагається з'ясувати точну інформацію та оперативно повідомить вас.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом, одна жінка померла. Через важкий стан її життя не вдалося врятувати.
      • Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та люди, з якими вона контактувала. Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом правоохоронців. У Радомишлі оголосили надзвичайний стан.
      • Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених, відправлятимуть на обсервацію.
      • У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин. Там скасували навчання, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

      Правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: СНБО Новости Украины авиация Чрезвычайное положение МАУ Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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