15:21
14 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:19, сьогодні
      Вєсті.UA: Льовочкін носить валянки. Страх Зеленського
      Вєсті.UA
      20:03, 13 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      МАУ запускає додаткові рейси, аби повернути українців додому

      -
      МАУ запускає додаткові рейси / travelukr.com.ua

      Найближчі два дні авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запустить додаткові рейси для повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном. Адже вже 17 березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.

      На борт літаків потраплять стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. А для більшості рейсів введуть компонування салону у повний економ-клас, повідомили у пресслужбі МАУ у фейсбуці.

      Зверніть увагу Аваков розповів, що незабаром обмеження через коронавірус будуть жорсткішими

      Зауважимо, що МАУ виконує рішення РНБО. Згідно з ним усі громадяни України, які перебувають в інших країнах, мають повернутися на батьківщину протягом наступних трьох діб, тобто до 17 березня. 

      Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися в Україну рейсами МАУ, які будуть виконуватися до кінця діб 16 березня,
      – мовиться у повідомленні авіакомпанії.

      Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, виконуватимуться за розкладом виключно на повернення в Україну.

      Важливо! Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15 і 16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада організовуватиме окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому.

      Наразі невідомо, за якими напрямками здійснюватимуться рейси. 24 канал намагається з'ясувати точну інформацію та оперативно повідомить вас.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом, одна жінка померла. Через важкий стан її життя не вдалося врятувати.
      • Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та люди, з якими вона контактувала. Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом правоохоронців. У Радомишлі оголосили надзвичайний стан.
      • Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених, відправлятимуть на обсервацію.
      • У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин. Там скасували навчання, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

      Правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: у Чернівцях госпіталізували матір і двох дітей з підозрою
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: РНБО Новини України авіація Надзвичайний стан МАУ Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:07 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 15:00 Зеленський деморалізує військових, а його політика "миру" не дає результату
      Леонід Остальцев
      сьогодні , 13:00 Світова фінансова криза. Наскільки сильно це вдарить по Україні?
      Сергій Фурса
      сьогодні , 12:00 Епідемія по-українськи. Хто вирішив нажитися на біді?
      Віталій Портников
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук