МАУ запускає додаткові рейси, аби повернути українців додому
Найближчі два дні авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запустить додаткові рейси для повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном. Адже вже 17 березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.
На борт літаків потраплять стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. А для більшості рейсів введуть компонування салону у повний економ-клас, повідомили у пресслужбі МАУ у фейсбуці.
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Зауважимо, що МАУ виконує рішення РНБО. Згідно з ним усі громадяни України, які перебувають в інших країнах, мають повернутися на батьківщину протягом наступних трьох діб, тобто до 17 березня.
Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися в Україну рейсами МАУ, які будуть виконуватися до кінця діб 16 березня,
– мовиться у повідомленні авіакомпанії.
Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, виконуватимуться за розкладом виключно на повернення в Україну.
Важливо! Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15 і 16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада організовуватиме окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому.
Наразі невідомо, за якими напрямками здійснюватимуться рейси. 24 канал намагається з'ясувати точну інформацію та оперативно повідомить вас.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом, одна жінка померла. Через важкий стан її життя не вдалося врятувати.
- Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та люди, з якими вона контактувала. Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом правоохоронців. У Радомишлі оголосили надзвичайний стан.
- Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених, відправлятимуть на обсервацію.
- У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин. Там скасували навчання, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
- З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу