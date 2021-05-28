В то же время у дорогой версии появился долгожданный адаптивный круиз-контроль. Подробный обзор тест-драйва автомобиля – в программе.

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Обзор салона Mazda CX-9

Салон напоминает настоящую "вышиванку" из-за узоров на креслах. Интерьер декорирован деревом палисандром. Появились:

беспроводной Apple CarPlay;

новые 20-дюймовые диски;

система кругового обзора;

беспроводная зарядка для мобильного телефона;

увеличенный центральный экран;

проекционный дисплей.

Салон содержит 7 мест

Но главные преимущества автомобиль не изменил. Это огромный салон на 7 мест, который позволяет вывезти на пикник большую семью или компанию для вечеринки. Огромный багажник, который вмещает 230 литров, с третьим рядом – 840 литров. Если спинки кресел сложить, то в путешествие можно взять очень много вещей.



Автомобиль Mazda CX-9 / Фото Владислава Плешакова, Big test

Основные характеристики автомобиля

Mazda СХ-9, как до обновления, вооружена мотором 2,5 литров с турбиной 231 лошадиная сила. При этом она имеет аж 420 ньютон-метров тяги и неплохо ускоряется до сотни за 8,6 секунды.

Автомобиль 2021 года получил немало новой электроники, в частности система распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go. Это значит, что Mazda СХ-9 сама умеет в трафике останавливаться за машинами впереди и так же умеет сама трогаться.

Обзор Mazda CX-9: смотрите полный выпуск программы "Авто24"

Система G-Vectoring Control Plus помогает лучше загружать в поворотах передние колеса, чтобы создавалось впечатление уверенных реакций. Но массу скрыть трудно.

С другой стороны, на ходу этот автомобиль воспринимается солиднее, чем СХ-5. С клиренсом в 22 сантиметра Mazda CX-9 может довести вас до самых отдаленных мест.