Toyota представила новый концепт Aygo Previewed By X Prologue. Третья генерация этой модели отличается ярким дизайном. Автомобиль будет продаваться только в Европе с 2022 года.

Это уже третье поколение Aygo. Она станет субкомпактным кроссовером. Автомобиль имеет оригинальную светотехнику в виде сплошной линии, которая заходит аж под капот.

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Детали о новой модели авто

Единственной чертой, которая сохранилась от ее предшественника, является стеклянная дверь багажника. Задняя часть кузова окрашена в другой цвет, чем корма. Главной особенностью концепта стал увеличенный клиренс и большие колеса.

Toyota Aygo Previewed By X Prologue / Фото Motor1

Благодаря этому хэтчбек A-класса похож на кроссовер. Автомобиль оснастили задним выдвижным креплением для велосипеда. В боковые зеркала вмонтировали экшн-камеры. Однако из-за экономии, сложные гибридные приводы не будут устанавливать.

Видеопрезентация новой модели автомобиля: смотрите видео

Смотрите видео: разработка яркого кузова для Toyota Aygo X Prologue

Отказаться от автомобиля за 110 тысяч гривен

В Великобритании анонсировали программу, которая предусматривает уменьшение количества автомобилей на дорогах. За отказ от 5-летних дизельных и 15-летних бензиновых автомобилей водителям компенсируют 3 тысячи фунтов стерлингов, а это примерно 110 тысяч гривен. За единовременную субсидию британцы смогут, в частности, приобрести велосипед или электроскутер.

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