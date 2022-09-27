Это может произойти уже скоро. Также может заработать услуга МакДрайв. Об этом пишут местные СМИ.

Важно Доставка от McDonald's появилась и на правом берегу Киева: где можно сделать заказ

Когда McDonald's могут открыть рестораны

Согласно источнику, в McDonald's заявили, что уже в начале октября можно будет посетить открытые заведения, воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

Залы будут работать с 9:00 до 20:00. Впрочем, они будут закрываться во время воздушной тревоги.

McDonald's заработал в Киеве: что известно

20 сентября в Киеве произошло долгожданное возобновление работы сети ресторанов McDonald's.



Чтобы заказать еду из McDonald's, нужно пройти целый квест, потому что у Glovo не хватает курьеров.

Первыми заработали McDelivery в трех ресторанах: проспект Бажана, 3в (метро Харьковская); улица Гришко, 7 (метро Позняки); проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги.

В сети были опубликованы обновленные цены в меню.



Также с 27 сентября доставку можно заказать по правому берегу столицы: улица Теодора Драйзера, 4; Вышгородская улица, 33А; улица Большая Васильковская, 22; проспект Броварской, 27; проспект Академика Палладина, 7-А; проспект Леся Курбаса, 19-А; проспект Оболонский, 26-А.

Достойно внимания – В Киеве заработали 3 первых McDonald's: смотрите видео