Це може статися вже незабаром. Також може запрацювати послуга МакДрайв. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Важливо Доставка від McDonald's з'явилась і на правому березі Києва: де можна зробити замовлення

Коли McDonald's можуть відкрити ресторани

Згідно з джерелом, у McDonald's заявили, що вже на початку жовтня можна буде відвідати відкриті заклади, скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

Зали працюватимуть з 9:00 до 20:00. Втім, вони закриватимуться на час повітряної тривоги.

McDonald's запрацював у Києві: що відомо

20 вересня у Києві відбулося довгоочікуване відновлення роботи мережі ресторанів McDonald's.

Щоб замовити їжу з McDonald's, треба пройти цілий квест, бо у Glovo не вистачає кур'єрів.

Першими запрацювали McDelivery у трьох ресторанах Києва: проспект Бажана, 3в (метро Харківська); вулиця Гришка, 7 (метро Позняки); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги.

У мережі опублікували оновлені ціни в меню.

Також з 27 вересня доставку можна замовити на правому березі столиці: вулиця Теодора Драйзера, 4; вулиця Вишгородська, 33А; вулиця Велика Васильківська, 22; проспект Броварський, 27; проспект Академіка Палладіна, 7-А; проспект Леся Курбаса, 19-А; проспект Оболонський, 26-А.

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