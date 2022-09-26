Радісну новину повідомили у McDonald's, додавши, що з 27 вересня підключають на доставку ще 7 ресторанів.

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Де замовити доставку McDonald's на правому березі

З 27 вересня доставка буде доступна з ресторанів McDonald's за адресами:

Київ, вулиця Теодора Драйзера, 4;

Київ, вулиця Вишгородська, 33А;

Київ, вулиця Велика Васильківська, 22;

Київ, проспект Броварський, 27;

Київ, проспект Академіка Палладіна, 7-А;

Київ, проспект Леся Курбаса, 19-А;

Київ, проспект Оболонський, 26-А.

Зауважимо, що 20 вересня у Києві відкрили перші ресторани McDonald's. Заклади відновили роботу вперше після початку повномасштабного вторгнення. Щоб замовити їжу з McDonald's, треба пройти цілий квест, бо у Glovo не вистачає кур'єрів.

Як зазначили у пресслужбі Glovo, на Лівому березі Києва з 9 до 10 ранку 20 вересня кількість замовлень зросла на 442%, якщо порівнювати з минулим днем. Щоб покрити попит, у зоні доставки McDonald's Glovo у середньому втричі збільшила кількість кур'єрів.

Нові ціни у ресторанах McDonald's

На жаль, після повномасштабного вторгнення росії до України, ціни у McDonald's зросли. Деякі позиції стали коштувати на 20 гривень дорожче, ніж були до 24 лютого. До прикладу, тепер за традиційний гамбургер українці платитимуть 45 гривень, до війни ціна становила 28 гривень. А інші позиції у меню тепер коштують:

Чізбургер – 52 гривні замість 32 гривень;

Дабл Чізбургер – 81 гривня замість 61 гривні;

Біг Мак з 69 гривень піднявся до 92 гривень;

Біг Тейсті – зі 112 гривень аж до 154 гривень;

Чікен макнагетс (6 штук) подорожчав майже на 20 гривень, і тепер вартує 71 гривню.

Щодо картоплі фрі, то вона зараз коливається у діапазоні цін від 37 до 54 гривень, натомість раніше ціна в залежності від розміру була від 26 до 39 гривень. Велика Coca cola та інші види газованих напоїв тепер вартують 40 гривень, до війни ця ціна становила 30 гривень.



Як змінилися ціни у McDonald's після війни / Інфографіка 24 каналу

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