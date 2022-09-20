В мережі одразу ж почали жартувати з цього приводу. 24 канал зібрав добірку мемів про відкриття McDonald's.

До теми Чизбургер за 57 гривень та БігМак за 101: наскільки зросили ціни в McDonald's

Меми про відкриття McDonald's

Креативності та гумору в українців хоч відбавляй. Тому й повернення цієї мережі фаст-фуду вони не могли не "оспівати" в мемах.

Сміються з того, що у мешканців Києва тепер є "привілей".

Трохи гумору з присмаком політики.

Долучили й славнозвісну фразу Сергія Притули.

Чи не найбільше жартів про Правий і Лівий берег Дніпра в Києві.

Знову про Лівий берег і метро.

Також зібрали основні новини в одну.

Жарти з котиками.

Як працюють ресторани

Поки відкрились лише деякі заклади на Лівому березі Києва. Отримати замовлення можна тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує Glovo. На початку жовтня заклади планують відкрити для відвідувачів. Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00, а під час повітряної тривоги закриватимуться.

Перекупники з початком роботи ресторанів також не сплять. Вони пропонують доставку на Правий берег або навіть в інший регіон. На OLX з'являлися оголошення, у яких жителі Лівого берега пропонували привезти McDonald's на Правий берег. А один із перекупників пропонував доставку в інші регіони.

Як мережа оголошувала про повернення: дивіться відео