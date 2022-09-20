В мережі одразу ж почали жартувати з цього приводу. 24 канал зібрав добірку мемів про відкриття McDonald's.
До теми Чизбургер за 57 гривень та БігМак за 101: наскільки зросили ціни в McDonald's
Меми про відкриття McDonald's
Креативності та гумору в українців хоч відбавляй. Тому й повернення цієї мережі фаст-фуду вони не могли не "оспівати" в мемах.
Сміються з того, що у мешканців Києва тепер є "привілей".
Трохи гумору з присмаком політики.
Долучили й славнозвісну фразу Сергія Притули.
Чи не найбільше жартів про Правий і Лівий берег Дніпра в Києві.
Знову про Лівий берег і метро.
Також зібрали основні новини в одну.
Жарти з котиками.
Як працюють ресторани
- Поки відкрились лише деякі заклади на Лівому березі Києва. Отримати замовлення можна тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує Glovo. На початку жовтня заклади планують відкрити для відвідувачів. Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00, а під час повітряної тривоги закриватимуться.
- Перекупники з початком роботи ресторанів також не сплять. Вони пропонують доставку на Правий берег або навіть в інший регіон. На OLX з'являлися оголошення, у яких жителі Лівого берега пропонували привезти McDonald's на Правий берег. А один із перекупників пропонував доставку в інші регіони.
Як мережа оголошувала про повернення: дивіться відео