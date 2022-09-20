В сети сразу же начали шутить по этому поводу. 24 канал собрал подборку мемов об открытии McDonald's.

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Мемы об открытии McDonald's

Креативности и юмора у украинцев хоть отбавляй. Потому и возвращение этой сети фаст-фуда они не могли не "воспеть" в мемах.

Смеются над тем, что у жителей Киева теперь есть "привилегия".

Немного юмора с привкусом политики.

Присоединили и знаменитую фразу Сергея Притулы.

Больше всего шуток о Правом и Левом берегах Днепра в Киеве.

Снова о Левом берегу и метро.

Также собрали основные новости в одну.

Шутки с котиками.

Как работают рестораны

Пока открылись некоторые заведения на Левом берегу Киева. Получить заказ можно только через услугу McDelivery, предоставляемую Glovo. В начале октября заведения планируют открыть для посетителей. Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00, а во время воздушной тревоги будут закрываться.

Перекупщики с началом работы ресторанов тоже не спят. Они предлагают доставку на правый берег или даже в другой регион. На OLX появлялись объявления, в которых жители Левого берега предлагали привезти McDonald's на Правый берег. А один из перекупщиков предлагал доставку в другие регионы.

Как сеть объявляла о возвращении: смотрите видео