В сети сразу же начали шутить по этому поводу. 24 канал собрал подборку мемов об открытии McDonald's.
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Мемы об открытии McDonald's
Креативности и юмора у украинцев хоть отбавляй. Потому и возвращение этой сети фаст-фуда они не могли не "воспеть" в мемах.
Смеются над тем, что у жителей Киева теперь есть "привилегия".
Немного юмора с привкусом политики.
Присоединили и знаменитую фразу Сергея Притулы.
Больше всего шуток о Правом и Левом берегах Днепра в Киеве.
Снова о Левом берегу и метро.
Также собрали основные новости в одну.
Шутки с котиками.
Как работают рестораны
- Пока открылись некоторые заведения на Левом берегу Киева. Получить заказ можно только через услугу McDelivery, предоставляемую Glovo. В начале октября заведения планируют открыть для посетителей. Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00, а во время воздушной тревоги будут закрываться.
- Перекупщики с началом работы ресторанов тоже не спят. Они предлагают доставку на правый берег или даже в другой регион. На OLX появлялись объявления, в которых жители Левого берега предлагали привезти McDonald's на Правый берег. А один из перекупщиков предлагал доставку в другие регионы.