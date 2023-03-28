Первый ресторан открыли на Дерибасовской. Напомним, что McDonald's начали возобновлять свою работу с конца сентября 2022 года.

Обратите внимание McDonald's объявил вторую фазу возобновления работы в Украине: где откроют заведения

В Одессе заработали рестораны McDonald's

Во время воздушной тревоги рестораны не будут работать. На двери заведений указан адрес ближайшего укрытия.

По состоянию на 28 марта рестораны McDonald's работают по таким адресам:

улица Пантелеймоновская, 17;

улица Дерибасовская, 23/1;

площадь Независимости, 1;

улица Черняховского, 1-б;

улица Краснова, 14а.



В Одессе открыли рестораны McDonald's / фото "Суспильне"



В Одессе заработали несколько ресторанов McDonald's / фото "Суспильне"



Во время тревоги McDonald's не работают / фото "Суспильне"

Кстати, McDonald's планируют открыть и в Днепре в конце апреля. Кроме того, заведения хотят открыть еще в ряде других городов. Рестораны будут работать в соответствии с расширенными протоколами безопасности, которые были введены во всех открытых заведениях в Украине.

Что предшествовало