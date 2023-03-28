Перший ресторан відкрили на Дерибасівській. Нагадаємо, що McDonald’s почали відновлювати свою роботу з кінця вересня 2022 року.
Зверніть увагу McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи в Україні: де відкриють заклади
В Одесі запрацювали ресторани McDonald’s
Під час повітряної тривоги ресторани не працюватимуть. На дверях закладів вказана адреса найближчого укриття.
Станом на 28 березня ресторани McDonald’s працюють за такими адресами:
- вулиця Пантелеймонівська, 17-б;
- вулиця Дерибасівська, 23/1;
- площа Незалежності, 1;
- вулиця Черняховського, 1-б;
- вулиця Краснова, 14а.
В Одесі відкрили ресторани McDonald’s / фото "Суспільне"
В Одесі запрацювали декілька ресторанів McDonald’s / фото "Суспільне"
Під час тривоги ресторани McDonald’s не працюють / фото "Суспільне"
До речі, McDonald’s планують також відкрити і в Дніпрі наприкінці квітня. Крім того, заклади хочуть відкрити ще в кількох інших містах. Ресторани працюватимуть відповідно до розширених протоколів безпеки, які запровадили в усіх відритих закладах в Україні.
Що передувало
- Після 24 лютого мережа McDonald’s закрила усі свої заклади в Україні.
- У травні в McDonald's повідомили, що заклади мережі не відчинятимуть до завершення війни.
- Однак згодом стало відомо, що представники компанії не проти "відкритись", але відповідно до правил, не можуть працювати під час війни.
- Вже у вересні ресторани почали відкриватись. 20 вересня запрацювали перші три заклади McDonald’s.
- А 30 вересня компанія оголосила про відкриття перших 10 залів у Києві.