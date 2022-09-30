Про це повідомили у пресслужбі компанії. Також, ймовірно, відтепер працюватимуть експрес-вікна та МакДрайв.

До теми Доставка від McDonald's з'явилась і на правому березі Києва: де можна зробити замовлення

Де у Києві працюють ресторани McDonald’s

Проспект Гагаріна, 2-А;

проспект Бажана, 3-Б;

вулиця Михайла Гришка, 7;

вулиця Теодора Драйзера, 4;

вулиця Вишгородська, 33-А;

вулиця Велика Васильківська, 22;

проспект Броварський, 27;

проспект Академіка Палладіна, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонський, 26-А.

Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня,

– зазначили у компанії.

Нагадаємо, що 20 вересня у Києві відбулося відновлення роботи мережі ресторанів McDonald's.

Першими запрацювали McDelivery у трьох ресторанах: проспект Бажана, 3в (метро Харківська); вулиця Гришка, 7 (метро Позняки); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця). У мережі показали оновлені ціни в меню.

Варте уваги – У Києві запрацювали 3 перші McDonald's: дивіться відео