Про це повідомили у пресслужбі компанії. Також, ймовірно, відтепер працюватимуть експрес-вікна та МакДрайв.
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Де у Києві працюють ресторани McDonald’s
- Проспект Гагаріна, 2-А;
- проспект Бажана, 3-Б;
- вулиця Михайла Гришка, 7;
- вулиця Теодора Драйзера, 4;
- вулиця Вишгородська, 33-А;
- вулиця Велика Васильківська, 22;
- проспект Броварський, 27;
- проспект Академіка Палладіна, 7-А;
- проспект Леся Курбаса, 19-А;
- проспект Оболонський, 26-А.
Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня,
– зазначили у компанії.
Нагадаємо, що 20 вересня у Києві відбулося відновлення роботи мережі ресторанів McDonald's.
Першими запрацювали McDelivery у трьох ресторанах: проспект Бажана, 3в (метро Харківська); вулиця Гришка, 7 (метро Позняки); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця). У мережі показали оновлені ціни в меню.
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