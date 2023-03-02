Наступний етап відновлення вимагає відновлення постачання. Організація логістики займає більше часу, пояснили у повідомлення компанії.

До речі 1000 доларів в McDonald’s: капіталізація вкладень за 1, 5 та 10 років

Де відкриють ресторани McDonald’s

Найперше розглядають можливість відкриття ресторанів в Одесі – наприкінці березня, та у Дніпрі – наприкінці квітня. Крім того, заклади хочуть відкрити ще в кількох інших містах.

Щоправда, плани компанії можуть змінюватись. Це залежить від безпекової ситуації у містах і регіонах. Ресторани працюватимуть відповідно до розширених протоколів безпеки, які запровадили в усіх відритих закладах в Україні.

Що цьому передувало