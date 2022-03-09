Страны мира и международные организации ввели уже 5800 различных ограничений против России. Таким образом, страна-агрессор стала первой в мире, против которой введено больше санкций.

К теме Universal Music останавливает бизнес и закрывает офисы в России

Какие компании покинули российский рынок

Starbucks закрывает кафе.

McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов. Без работы может остаться более 60 тысяч сотрудников.

KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. В результате закрытия KFC в России без работы могут остаться более 40 тысяч сотрудников.

Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.

L'Oreal закрывает магазины.

Lamborghini останавливает деятельность.

Ferrari отказывается производить машины для России.

Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

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