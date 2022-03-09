Країни світу та міжнародні організації запровадили вже 5800 різних обмежень проти Росії. Таким чином країна-агресор стала першою у світі, проти якої запроваджено найбільше санкцій.

До теми Universal Music зупиняє бізнес і закриває офіси в Росії

Які компанії покинули російський ринок

  • Starbucks закриває кав'ярні.
  • McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів. Без роботи можуть залишитися понад 60 тисяч співробітників.
  • KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Внаслідок закриття KFC у Росії без роботи можуть залишитися понад 40 тисяч співробітників.
  • Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
  • Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
  • L'Oreal закриває магазини.
  • Lamborghini зупиняє діяльність.
  • Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
  • Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

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