Компанія закликала покласти край насильству в Україні

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Ми підтримуємо міжнародні санкції та разом з нашими співробітниками та артистами, які працюють у США, Великій Британії, Польщі, Словаччині, Німеччині, Чехії та Угорщині,

– наголосили у компанії.

Ткаченко звертався до музичних брендів

Напередодні міністр культури Олександр Ткаченко закликав відомі музичні бренди приєднатись до світового бойкоту Росії. Зокрема, він офіційно звернувся до:

Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group,

Бреда Навіна, CEO Orchard,

Еммануеля Цунца, CEO ONErpm,

Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment,

Дениса Ладегалері, CEO Believe,

Стівена Купера, CEO Warner Music Group.