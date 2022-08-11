Компания McDonald's решила возобновить работу в Украине. Рестораны быстрого питания закрылись 24 февраля из-за полномасштабного нападения российских оккупантов на Украину.

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Реакция украинцев на возвращение McDonald's

Новость о возвращении McDonald's очень порадовала украинцев. Некоторые даже начали собираться в ресторан, но компания охладила их пыл – для запуска работы и возобновления процессов нужно время.

Эксперт по политическим коммуникациям Ярема Дух уже подсказал McDonald's прекрасную идею для помощи ВСУ.

У донатов "утреннего кофе на ВСУ" в скором времени появится мощный конкурент.

Кое-кого новость вдохновляет на поэзию. Как всегда, довольно удачную.

Пользователи также отмечают позитивность новости о возвращении McDonald's на фоне новостей о войне.

Днепряне просят гарантировать McDonald's безопасность, ведь жители города соскучились по любимым чизбургерам и рожкам.

Львов и Киев могут не беспокоиться о туристическом сезоне.

Владимиру Зеленскому не стоит беспокоиться о вечернем обращении – украинцы даже позаботились о его одежде.

США в новом пакете помощи ВСУ предоставят новые боеприпасы для HIMARS. McDonald's может не отставать от партнеров.

"Хлопок" на аэродроме оккупантов в Крыму очень испугал россиян. Для McDonald's это стало сигналом о запуске работы. Украинцев это побудило пофантазировать о том, как действительно происходило принятие этого решения.

Украинцы так сильно соскучились по McDonald's, что на время даже готовы забыть о своих привычках и издали ехать в ресторан маршруткой.

Возвращение McDonald's в Украину – действительно отличная новость, свидетельствующая о вере компании в победу нашего государства, а оккупантам после поражения останется выть на своих болотах и пытаться выжить, потребляя собственную продукцию.

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