Как сообщают СМИ, несмотря на это, компания продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудников в России.

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Президент и генеральный директор McDonald's Крис Кемпкински заявил, что закрытие заведений на территории России является правильным решением.

Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать происходящие в Украине ненужные человеческие страдания,

– подчеркнул он.

Заметим, что из-за такого решения McDonald's может испытать большой финансовый удар. Ранее в отчете компания сообщила, что ее рестораны в России и Украине приносят 9% ее годового дохода – около 2 миллиардов долларов.

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