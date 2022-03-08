Як повідомляють ЗМІ, попри це компанія продовжить платити зарплату своїм 62 тисяч співробітників у Росії.

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Президент та генеральний директор McDonald's Кріс Кемпкінські заявив, що закриття закладів на території Росії є правильним рішенням.

Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати непотрібні людські страждання, що відбуваються в Україні,

– підкреслив він.

Зауважимо, що через таке рішення McDonald's може зазнати великого фінансового удару. Раніше у звіті компанія повідомила, що її ресторани в Росії та Україні приносять 9% її річного доходу – приблизно 2 мільярди доларів.

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