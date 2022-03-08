Про це в ефірі 24 каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Втрати Росії через вторгнення в Україну стануть відчутними перш за все для пересічних росіян.

Важливо Економіка Росії скоро відчує, що таке морська блокада, – Кубраков

При цьому Кремль досі не пояснив росіянам, чому їх рівень життя так відчутно знизився.

Росія закінчить дуже печально. Не те щоб росіяни як у "Голодних іграх" будуть битись. Однак різкий ріст інфляції, знецінення рубля, проблема з доставкою товарів – це все чекає росіян,

– наголосив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про те, що чекає на росіян: дивіться відео

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