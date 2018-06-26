Mcdonald's и Starbucks оштрафовали в Индии: названа причина

В Индии в штате Махараштра оштрафовали две именитые компании Mcdonald's и Starbucks за использование ими пластика, в частности, соломинок.

Об этом сообщают на CNN.

Как известно, Индия борется с использованием пластиковых изделий в рамках глобальной компании по сохранению природы. Запрет на одноразовое использование пластика хоть был введен еще в марте 2018 года, но официально начал действовать 23 июня.

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В mcdonald's сообщили, что после вступления в силу такого запрета они все же нашли выход как продавать напитки. Для этого они начнут использовать деревянные столовые приборы, бумажные чашки и соломинки из кукурузного крахмала. Но с пластиковыми крышками ситуация не изменилась, потому что компания пока что не нашла выгодной замены.

Что касается знаменитой кофейни сети Starbucks, то она еще на дала никакого официального ответа.

Стоит добавить, что запрет на одноразовые пластиковые изделия включает такие вещи как одноразовые пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и столовые приборы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в свою очередь назвал пластик "угрозой для человечества", а правительство страны обязалось ликвидировать весь пластик в стране до 2022 года.