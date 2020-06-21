Мчались более 220: камеры автофиксации зарегистрировали новые антирекорды
Новые антирекорды скорости автомобилей установили на трассе Киев – Харьков. Системы автофиксации определили скорость Іnfiniti Q50 и Mercedes-Benz S500L. Они мчались со скоростью 222 километра в час.
Допустимую скорость превысили вдвое
Антирекорды установили на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский. Максимальная скорость, с которой здесь разрешено двигаться, – 110 километров в час. Об этом информирует "Украинская правда".
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Только за сутки камеры обнаружили 34 машины, скорость которых превышала 170 километров в час. Больше всего раз – 9 – ПДД нарушила Skoda Octavia А5.
На участке допустимая скорость – 110 километров в час / Фото с камер автофиксаций
Скорость превысили вдвое / Фото с камер автофиксаций
Сколько будет стоить водителям превышение скорости:
- На более 20 километров в час – 255 гривен;
- На 50 километров в час – 510 гривен.
Если водитель будет добросовестным и оплатит штраф вовремя – в течение 10 дней, то его ожидает скидка – 50%.
Предыдущие антирекордсмены
По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в начале июня Mersedes S class двигался по трассе Киев – Чоп со скоростью 208 километров в час. Разрешенная скорость на этом участке – 80 километров в час.
Еще один водитель, который был за рулем Audi, значительно превысил скорость в самой столице – на улице Елены Телиги он разогнался до 224 километров в час, при допустимых – 50.