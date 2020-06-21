Новые антирекорды скорости автомобилей установили на трассе Киев – Харьков. Системы автофиксации определили скорость Іnfiniti Q50 и Mercedes-Benz S500L. Они мчались со скоростью 222 километра в час.

Допустимую скорость превысили вдвое

Антирекорды установили на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский. Максимальная скорость, с которой здесь разрешено двигаться, – 110 километров в час. Об этом информирует "Украинская правда".

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Только за сутки камеры обнаружили 34 машины, скорость которых превышала 170 километров в час. Больше всего раз – 9 – ПДД нарушила Skoda Octavia А5.



На участке допустимая скорость – 110 километров в час / Фото с камер автофиксаций



Скорость превысили вдвое / Фото с камер автофиксаций

Сколько будет стоить водителям превышение скорости:

На более 20 километров в час – 255 гривен;

На 50 километров в час – 510 гривен.

Если водитель будет добросовестным и оплатит штраф вовремя – в течение 10 дней, то его ожидает скидка – 50%.

Предыдущие антирекордсмены

По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в начале июня Mersedes S class двигался по трассе Киев – Чоп со скоростью 208 километров в час. Разрешенная скорость на этом участке – 80 километров в час.

Еще один водитель, который был за рулем Audi, значительно превысил скорость в самой столице – на улице Елены Телиги он разогнался до 224 километров в час, при допустимых – 50.

Обратите внимание! С 1 июня в Киеве и Киевской области работают камеры автоматической фиксации. Они выявляют нарушения скоростного режима на дорогах.



Камеры автофиксации на Киевщине / Инфографика 24 канала