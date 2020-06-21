Нові антирекорди швидкості автомобілів встановили на трасі Київ – Харків. Системи автофіксації визначили швидкості Іnfiniti Q50 та Mercedes-Benz S500L. Вони мчали зі швидкістю 222 кілометри на годину.

Допустиму швидкість перевищили вдвічі

Антирекорди встановили на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський. Максимальна швидкість, з якою тут дозволено рухатись, – 110 кілометрів на годину. Про це інформує "Українська правда".

До теми Камери автофіксації відзняли нові антирекорди на дорогах: деталі

Лише за добу камери виявили 34 автівки, швидкість яких перевищувала 170 кілометрів на годину. Найбільше разів – 9 – ПДР порушила Skoda Octavia А5.



На ділянці допустима швидкість – 110 кілометрів на годину / Фото з камер автофіксацій



Швидкість перевищили удвічі / Фото з камер автофіксацій

Скільки коштуватиме водіям перевищення швидкості:

На понад 20 кілометрів на годину – 255 гривень;

На 50 кілометрів на годину – 510 гривень.

Якщо водій буде сумлінним і оплатить штраф вчасно – протягом 10 днів, то на нього чекає знижка – 50%.

Попередні антирекордсмени

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, на початку червня Mersedes S class рухався по трасі Київ – Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину. Дозволена швидкість на цій ділянці – лише 80 кілометрів на годину.

Ще один водій, що був за кермом Audi, значно перевищив швидкість у самій столиці – на вулиці Олени Теліги він розігнався до 224 кілометрів на годину, при допустимих – 50.

Зверніть увагу! З 1 червня в Києві та Київській області працюють камери автоматичної фіксації. Вони виявляють порушення швидкісного режиму на дорогах.



Камери автофіксації на Київщині / Інфографіка 24 каналу