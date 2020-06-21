Мчали понад 220: камери автофіксації зареєстрували нові антирекорди
Нові антирекорди швидкості автомобілів встановили на трасі Київ – Харків. Системи автофіксації визначили швидкості Іnfiniti Q50 та Mercedes-Benz S500L. Вони мчали зі швидкістю 222 кілометри на годину.
Допустиму швидкість перевищили вдвічі
Антирекорди встановили на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський. Максимальна швидкість, з якою тут дозволено рухатись, – 110 кілометрів на годину. Про це інформує "Українська правда".
До теми Камери автофіксації відзняли нові антирекорди на дорогах: деталі
Лише за добу камери виявили 34 автівки, швидкість яких перевищувала 170 кілометрів на годину. Найбільше разів – 9 – ПДР порушила Skoda Octavia А5.
На ділянці допустима швидкість – 110 кілометрів на годину / Фото з камер автофіксацій
Швидкість перевищили удвічі / Фото з камер автофіксацій
Скільки коштуватиме водіям перевищення швидкості:
- На понад 20 кілометрів на годину – 255 гривень;
- На 50 кілометрів на годину – 510 гривень.
Якщо водій буде сумлінним і оплатить штраф вчасно – протягом 10 днів, то на нього чекає знижка – 50%.
Попередні антирекордсмени
За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, на початку червня Mersedes S class рухався по трасі Київ – Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину. Дозволена швидкість на цій ділянці – лише 80 кілометрів на годину.
Ще один водій, що був за кермом Audi, значно перевищив швидкість у самій столиці – на вулиці Олени Теліги він розігнався до 224 кілометрів на годину, при допустимих – 50.