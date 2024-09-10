Благотворители осмотрели уже реализованные проекты и обсудили дальнейшую поддержку заведения.

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Олег Крот, который еще год назад инициировал несколько ключевых проектов в сотрудничестве с фондом "Батальон Волонтер", продолжает активно помогать университету даже в условиях полномасштабной войны. Один из реализованных проектов – это внедрение аудиогидов на различных экспозиционных площадках.

В частности, возле мурала "Наша земля" теперь можно прослушать историю об освобождении Харьковской области с помощью QR-кода, озвученную известным актером и сержантом ВСУ Романом Семисалом. Подобные нововведения появились во всем музейном пространстве, в частности в рамках проекта "Стальные полотна".

Меценат помогает запечатлеть новейшую историю борьбы украинского народа / Фото Павла Нетесова

Спасибо Олегу Кроту, БФ "Фонд Течение" и БФ "Батальон Волонтер" за возможность реализовывать на территории университета обороны различные по направлениям музейные локации, в которых запечатлевается новейшая история борьбы за свободу и независимость Украины,

– отмечает руководитель экспедиционно-поисковой группы музея Национального университета обороны Украины Павел Нетесов.

"Всего за два года, в сверхтяжелых условиях полномасштабной войны, с помощью таких неравнодушных мы, командой под руководством генерал-полковника Михаила Коваля, построили мощный международный милитарный хаб, который каждый день работает на нашу победу" – добавляет Павел Нетесов.

Олег Крот неоднократно поддерживал музей университета обороны, предоставляя не только финансовую помощь, но и способствуя в реализации инновационных идей, направленных на сохранение и популяризацию украинской истории. Во время визита он также принял участие в обсуждении нового проекта "Цвета Независимости", открытие которого планируется на 1 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины. Кроме этого, удалось договориться о ремонте новых помещений и обеспечения их современной мультимедийной техникой.

Благодаря длительной поддержке Олега Крота и его партнеров, университет продолжает развивать музейные локации, которые хранят новейшую историю борьбы Украины за независимость. За два года большой войны, благодаря таким меценатам, как Олег Крот, заведение сумело стать важным милитарным хабом, что работает на победу Украины ежедневно.