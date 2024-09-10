Благодійники оглянули вже реалізовані проєкти та обговорили подальшу підтримку закладу.

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Олег Крот, який ще рік тому ініціював кілька ключових проєктів у співпраці з фондом "Батальйон Волонтер", продовжує активно допомагати університету навіть в умовах повномасштабної війни. Один із реалізованих проєктів – це впровадження аудіогідів на різних експозиційних майданчиках.

Зокрема, біля муралу "Наша земля" тепер можна прослухати історію про звільнення Харківщини за допомогою QR-коду, озвучену відомим актором і сержантом ЗСУ Романом Семисалом. Подібні нововведення з'явились у всьому музейному просторі, зокрема в рамках проєкту "Сталеві полотна".

Меценат допомагає закарбувати новітню історію боротьби українського народу / Фото Павла Нетесова

Дякуємо Олегу Кроту, БФ "Фундація Течія" та БФ "Батальйон Волонтер" за можливість реалізовувати на території університету оборони різні за напрямками музейні локації, в яких закарбовується новітня історія боротьби за свободу та незалежність України,

– зазначає керівник експедиційно-пошукової групи музею Національного університету оборони України Павло Нетьосов.

"Всього за два роки, в надважких умовах повномасштабної війни, за допомогою таких небайдужих ми, командою під керівництвом генерал-полковника Михайла Коваля, побудували потужний міжнародний мілітарний хаб, який кожного дня працює на нашу перемогу" – додає Павло Нетьосов.

Олег Крот неодноразово підтримував музей університету оборони, надаючи не тільки фінансову допомогу, але й сприяючи в реалізації інноваційних ідей, спрямованих на збереження та популяризацію української історії. Під час візиту він також взяв участь в обговоренні нового проєкту "Кольори Незалежності", відкриття якого планується на 1 жовтня, до Дня захисників і захисниць України. Окрім цього, вдалося домовитись про ремонт нових приміщень і забезпечення їх сучасною мультимедійною технікою.

Завдяки тривалій підтримці Олега Крота та його партнерів, університет продовжує розвивати музейні локації, які зберігають новітню історію боротьби України за незалежність. За два роки великої війни, завдяки таким меценатам, як Олег Крот, заклад зумів стати важливим мілітарним хабом, що працює на перемогу України щодня.