Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на муфтия ДУМУ "Умма" Мурата Сулейманова. В Киеве во время утренней атаки 31 июля российская армия повредила главную мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма" и здание Исламского культурного центра.

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Россия ударила по главной мечети Киева

Предварительно, оккупанты применили кассетные боеприпасы – все вокруг усеяно шрапнелью.

В Киеве обстрелом повреждена главная мусульманская святыня / Фото: Мурат Сулейманов

По информации бывшего муфтия Саида Исмагилова, пострадавших, к счастью, нет – персонал мечети вовремя отреагировал на сигнал тревоги и спустился в укрытие.

На разных этажах – разный характер разрушений. На верхних этажах больше – там отваливались фрагменты, элементы стены. А на первом этаже, где расположен основной молитвенный зал, выломаны окна вместе с рамами,

– рассказал Саид Исмагилов.

Мурат Сулейманов отметил, что мечеть "Умма" является одной из крупнейших в Украине – каждую пятницу она собирает тысячи прихожан на молитвы.

Мы несокрушимы. Мы знаем, что мы победим, потому что это вопрос справедливости. Украина уже победила. И такими действиями мы видим, что они (российские военные – ред.) бессильны. Они только могут бить по гражданским, они только могут делать то, что приносит слезы, приносит боль. Поэтому Аллах накажет их всех в этой жизни и следующей,

– написал Сулейманов.

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На месте разрушений работают специалисты. Заметим, что именно мусульманская община, в частности крымские татары, с первых дней войны активно поддерживают Украину, многие из них воюют на фронте.