Про це розповідає 24 Канал з посиланням на муфтія ДУМУ "Умма" Мурата Сулейманова. У Києві під час ранкової атаки 31 липня російська армія пошкодила головну мечеть Духовного управління мусульман України "Умма" та будівлю Ісламського культурного центру.

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Росія вдарила по головній мечеті Києва

Попередньо, окупанти застосували касетні боєприпаси – все навколо всіяне шрапнеллю.

У Києві обстрілом пошкоджено головну мусульманську святиню / Фото: Мурат Сулейманов

За інформацією колишнього муфтія Саїда Ісмагілова, постраждалих, на щастя, немає – персонал мечеті вчасно відреагував на сигнал тривоги та спустився в укриття.

На різних поверхах – різний характер руйнувань. На верхніх поверхах більше – там відвалювалися фрагменти, елементи стіни. А на першому поверсі, де розташована основна молитовна зала, виламані вікна разом з рамами,

– розповів Саїд Ісмагілов.

Мурат Сулейманов зазначив, що мечеть "Умма" є однією з найбільших в Україні – щоп’ятниці вона збирає тисячі прихожан на молитви.

Ми незламні. Ми знаємо, що ми переможемо, тому що це питання справедливості. Україна вже перемогла. І такими діями ми бачимо, що вони (російські військові – ред.) безсилі. Вони тільки можуть бити по цивільних, вони тільки можуть робити те, що приносить сльози, приносить біль. Тому Аллаг покарає їх всіх в цьому житті та наступному,

– написав Сулейманов.

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На місці руйнувань працюють фахівці. Зауважимо, що саме мусульманська громада, зокрема кримські татари, з перших днів війни активно підтримують Україну, багато хто з них воює на фронті.