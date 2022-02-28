Свое мнение по поводу уничтожения оккупантами "Мечты" послы высказали на официальной странице 28 февраля.

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В посольстве вспомнили, как самолет "Мрия" доставлял тонны медикаментов во время пандемии в США. Поэтому она: "Никогда не умрет!"

Мы никогда не забудем Мечту, доставившую тонны критических медицинских товаров в США весной 2020 года во время самой высокой волны пандемии COVID-19. "Мечта" никогда не умрет! Слава Украине! Мы стоим с Украиной и украинскими героями,

– говорится в сообщении.

Напомним, что украинский и самый большой самолет в мире "Мрия" уничтожили оккупанты, когда атаковали аэродром "Антонов" в Гостомеле. Украинские власти подчеркивают, что ремонтировать "Мечту" заставят страну-агрессорку за ее средства.

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