Свою думку щодо знищення окупантами "Мрії" посли висловили на офіційній сторінці 28 лютого.

До теми "Мрію" не пробачить ніхто: щемливе відео найбільшого літака світу, який знищили окупанти

У посольстві пригадали, як літак "Мрія" колись доставляв тонни медикаментів під час пандемії до США. Тому вона: "Ніколи не помре!".

Ми ніколи не забудемо Мрію, яка доставила тонни критичних медичних товарів до США весною 2020 року під час найвищої хвилі пандемії COVID-19. "Мрія" ніколи не помре! Слава Україні! Ми стоїмо з Україною та українськими героями,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, що український і найбільший літак у світі "Мрія" знищили окупанти, коли атакували аеродром "Антонов" у Гостомелі. Українська влада наголошує, що ремонтувати "Мрію" змусять країну-агресорку за її кошти.

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