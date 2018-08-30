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"Мечта Путина": как навредит Украине конфликт между Канадой и США

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Посол Шевченко объяснил, чем грозит Украине конфликт между Канадой и США
Посол Шевченко объяснил, чем грозит Украине конфликт между Канадой и США / Фото из открытых источников

Обострение отношений между Канадой и Соединенными Штатами во время переговоров о североамериканской зоне свободной торговли может ослабить единство среди ключевых партнеров по антироссийской коалиции.

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал "Интерфакс".

Для Украины очень важно, чтобы между нашими стратегическими партнерами было понимание. Поэтому обострение отношений между Канадой и Соединенными Штатами или даже торговая война – это угроза для Украины,
– сказал Шевченко.

Посол отмечает, что напряженность между США и Канадой ослабляет единство между ключевыми партнерами Украины по антироссийской коалиции.

"Я думаю, что это мечта Путина – увидеть наших ключевых партнеров из НАТО грызущимися между собой. Чем больше Канада и Америка будут вести торговую войну друг с другом, тем меньше у них будет времени, сил и энергии для того, чтобы решать проблему, которой является Российская Федерация", – отметил посол.

По мнению Шевченко, очень важно, чтобы Канада и США смогли договориться о комфортных условиях торговли между собой.

Напомним, министр иностранных дел Канады Фриланд отменила свой визит в Украину, который был запланирован на вторник, 28 августа.

Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Джастин Трюдо Канада
Источник: 24 Канал
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