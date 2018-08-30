"Мечта Путина": как навредит Украине конфликт между Канадой и США
Обострение отношений между Канадой и Соединенными Штатами во время переговоров о североамериканской зоне свободной торговли может ослабить единство среди ключевых партнеров по антироссийской коалиции.
Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал "Интерфакс".
Для Украины очень важно, чтобы между нашими стратегическими партнерами было понимание. Поэтому обострение отношений между Канадой и Соединенными Штатами или даже торговая война – это угроза для Украины,
– сказал Шевченко.
Посол отмечает, что напряженность между США и Канадой ослабляет единство между ключевыми партнерами Украины по антироссийской коалиции.
"Я думаю, что это мечта Путина – увидеть наших ключевых партнеров из НАТО грызущимися между собой. Чем больше Канада и Америка будут вести торговую войну друг с другом, тем меньше у них будет времени, сил и энергии для того, чтобы решать проблему, которой является Российская Федерация", – отметил посол.
По мнению Шевченко, очень важно, чтобы Канада и США смогли договориться о комфортных условиях торговли между собой.
Напомним, министр иностранных дел Канады Фриланд отменила свой визит в Украину, который был запланирован на вторник, 28 августа.
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