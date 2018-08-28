Глава МИД Канады Христя Фриланд неожиданно отменила визит в Украину
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свой визит в Украину, запланированный на вторник, 28 августа.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на МИД Канады.
В ведомстве пояснили, что отмена визита Фриланд связана со срочными переговорами о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, которые состоятся в Вашингтоне.
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Добавим, что Фриланд, которая находилась в Германии, уже вылетела в США. Поскольку после Украины глава МИД Канады должна была продолжить свое европейское турне в Париже, ее визит во Францию тоже был отменен.
Напомним, в Украине Христя Фриланд планировала встретиться с высшими должностными лицами государства: президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.