Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

Об этом по итогам беседы заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

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Отмечается, лидеры двух стран говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности. Также они обсудили ситуацию в Сирии.

"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации", – говорится в заявлении.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Украине и выразили соболезнования из-за того, что существует тотальная пробуксовка процесса относительно имплементации минских договоренностей. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок" (миротворцев ООН). Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, неизвестно, насколько правдива эта информация, поскольку политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.