10:01
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине

204 Читати новину українською
Меркель и Трамп
Меркель и Трамп / fakty.ictv.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

Об этом по итогам беседы заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

Читайте также: Маккейн – не герой, а взятки – это нормально: новый стресс-тест для США от Трампа

Отмечается, лидеры двух стран говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности. Также они обсудили ситуацию в Сирии.

"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации", – говорится в заявлении.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Украине и выразили соболезнования из-за того, что существует тотальная пробуксовка процесса относительно имплементации минских договоренностей. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок" (миротворцев ООН). Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, неизвестно, насколько правдива эта информация, поскольку политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Первое заседание "правительства камикадзе". Как это было
 27 февраля 2014 , 21:11 18
Наливайченко обещает рассекретить резонансные материалы
 18 июня 2015 , 10:06
Франция - Румыния: стартовые составы команд
 10 июня 2016 , 21:04
Роналду и Модрич встретились с тяжелобольным ребенком из Украины – как это было
 21 ноября 2016 , 09:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук