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Меркель представила Путину план размещения миротворцев на Донбассе

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Путин и Меркель
Путин и Меркель / Фото из открытых источников

18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок".

Об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своем Telegram-канале.

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Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, не известно правдива ли эта информация. Поскольку политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.

Встреча длилась 3 часа, кроме Донбасса политики также обсудили Иран и Сирию. Эксперты предполагают, что больше всего внимания уделили "Северному потоку-2". Известно, что Германия этот проект поддерживает, мол, он является чисто коммерческим.

Впрочем, Меркель неоднократно подчеркивала, что роль Украины как транзитера газа должнна сохраниться, повторила она это и перед встречей.

Теги: Война на Донбассе Новости политики Ангела Меркель Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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