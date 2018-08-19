Меркель представила Путіну план розміщення миротворців на Донбасі

18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним запропонувала ввести на Донбас 30-40 тисяч "голубих шоломів".

Про це повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов на своєму Telegram-каналі.

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Журналіст каже, що Меркель, можливо, ропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, не відомо чи правдива ця інформація. Оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.

Зустріч тривала 3 години, окрім Донбасу політики обговорили також Іран та Сирію. Експерти припускають, що найбільше уваги приділили "Північному потоку-2". Відомо, що Німеччина цей проект підтримує, мовляв, він є суто комерційним.

Втім, Меркель неодноразово наголошувала, що роль України як транзитера газу має зберегтися, повторила вона це і перед зустріччю.