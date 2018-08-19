21:04
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Меркель представила Путіну план розміщення миротворців на Донбасі

505 Читать новость на русском
Путін і Меркель
Путін і Меркель / Фото з відкритих джерел

18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним запропонувала ввести на Донбас 30-40 тисяч "голубих шоломів".

Про це повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов на своєму Telegram-каналі.

Читайте також: У Путіна розповіли, якими були переговори з Меркель

Журналіст каже, що Меркель, можливо, ропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, не відомо чи правдива ця інформація. Оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.

Зустріч тривала 3 години, окрім Донбасу політики обговорили також Іран та Сирію. Експерти припускають, що найбільше уваги приділили "Північному потоку-2". Відомо, що Німеччина цей проект підтримує, мовляв, він є суто комерційним.

Втім, Меркель неодноразово наголошувала, що роль України як транзитера газу має зберегтися, повторила вона це і перед зустріччю.

Теги: Новини політики Володимир Путін Ангела Меркель Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відповідь АП Путіна матері Сенцова та плавучі маршрутки у Львові – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Відповідь АП Путіна матері Сенцова та плавучі маршрутки у Львові – топ-5 відео тижня
Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
сьогодні, 19:00 Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
Блог Медіа
Подорожі Україною: неймовірний Крим, в який варто поїхати після деокупації
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неймовірний Крим, в який варто поїхати після деокупації
Наталя Сколоздра
Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
сьогодні, 16:00 Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
Михайло Подоляк
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 12:30 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 17747
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі
 3 липня , 06:33
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів
16 травня , 13:18
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук