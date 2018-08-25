Украину посетит глава МИД Канады Христя Фриланд: известна цель

С рабочим визитом в Украину 28 августа прибудет министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. У нее запланирован ряд встреч с высшими должностными лицами Украинского государства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

Согласно сообщению, Фриланд планирует встретиться с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

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"Канада продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные демократические, экономические и социальные реформы", – отмечается в сообщении МИД Канады.

К слову, ранее стало известно, что украинские военные получат от канадской компании PGW Defense Technologies снайперские винтовки LRT-3. Уже подтвержден соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов.