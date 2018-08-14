Украинские военные получат снайперские винтовки от канадской компании PGW Defense Technologies. Соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов уже подтвержден.

Об этом в интервью UATV рассказал владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд.

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"Немало канадцев имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей Родины", – заявил Спагруд.

Согласно соглашению, в Украину будут поставлять систем снайперской винтовки LRT-3, 0,50 калибра, а также определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

По словам владельца компании, снайперские винтовки, скорее всего, доставят уже осенью этого года.