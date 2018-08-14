Українські військові отримають снайперські гвинтівки від канадської компанії
Українські військові отримають снайперські гвинтівки від канадської компанії PGW Defense Technologies. Відповідний договір про постачання далекобійних снайперських гвинтівок на суму близько 770 тисяч доларів вже підтверджено.
Про це в інтерв’ю UATV розповів власник компанії PGW Defense Technologies Росс Спагруд.
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"Чимало канадців мають українське походження, і я абсолютно впевнений, що кожен українець у Канаді, напевно, підтримує схожі ініціативи щодо захисту потреб своєї Батьківщини", – заявив Спагруд.
Відповідно до угоди, в україну постачатимуть систем снайперської гвинтівки LRT-3, 0,50 калібру, а також певну післяпродажну підтримку, обслуговування та навчання.
За словами власника компанії, снайперські гвинтівки, швидше за все, доставлять уже восени цього року.