Українські військові отримають снайперські гвинтівки від канадської компанії PGW Defense Technologies. Відповідний договір про постачання далекобійних снайперських гвинтівок на суму близько 770 тисяч доларів вже підтверджено.

Про це в інтерв’ю UATV розповів власник компанії PGW Defense Technologies Росс Спагруд.

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"Чимало канадців мають українське походження, і я абсолютно впевнений, що кожен українець у Канаді, напевно, підтримує схожі ініціативи щодо захисту потреб своєї Батьківщини", – заявив Спагруд.

Відповідно до угоди, в україну постачатимуть систем снайперської гвинтівки LRT-3, 0,50 калібру, а також певну післяпродажну підтримку, обслуговування та навчання.

За словами власника компанії, снайперські гвинтівки, швидше за все, доставлять уже восени цього року.