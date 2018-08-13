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Новий танк українського виробництва проходить вогневі випробування: яскраві фото та відео

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Новий український танк проходить вогневі випробування
Новий український танк проходить вогневі випробування / ukroboronprom.com.ua

Основний бойовий танк Т-72АМТ, який був розроблений та виготовлений Київським бронетанковим заводом проходить вогневі випробування на військових полігонах.

Цілий комплекс випробувань призначений для опрацювання всіх режимів стрільби нового танку різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат", передає прес-служба "Укроборонпрому".

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Ракета "Комбат" має бронепробиття у 750 міліметрів броні та, завдяки тандемній головній частині, повністю ігнорує динамічний захист противника. Тобто, потужності "Комбату" достатньо для знищення навіть найзахищених ворожих танків. Окрім того, Т-72АМТ отримав рівень захисту нового покоління. Таке поєднання виявилось одним з найбільш ефективних під час боїв на Сході України та було впроваджено у виробництво,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу при розробці Т-72АМТ було приділено прицільному комплексу та засобам спостереження.

Новий танк отримав прилади нічного бачення з сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління для всіх членів екіпажу та нічний приціл для ведення вогню високоточними ракетами.

танк
Новий український танк проходить випробування

Також у Т-72АМТ встановлений комплект з двох цифрових радіостанцій з захищеним каналами зв‘язку, що дозволяє напряму підтримувати зв‘язок із піхотними підрозділами, що має величезне значення для взаємодії на полі бою. До того ж, модифікація танку отримала сучасні супутникові засоби навігації.

Окрім цього, виробник провів модернізацію ходової частини. Була виконана заміна гусениць на нові з резинометалевим шарніром і обрезиненою біговою доріжкою, що дозволило збільшити плавність ходу танку. А для зручності керування – встановлена камера заднього виду.  Також танк отримав енергоагрегат, який дозволяє вести спостереження та відкривати вогонь з місця без вмикання основного двигуна, що дозволяє значно економити його ресурс.

Вогневі випробування нового танку:

 

Теги: Новини України Укроборонпром Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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