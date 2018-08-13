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Новый танк украинского производства проходит огневые испытания: яркие фото и видео

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Новый украинский танк проходит огневые испытания
Новый украинский танк проходит огневые испытания / ukroboronprom.com.ua

Основной боевой танк Т-72АМТ, который был изготовлен Киевским бронетанковым заводом проходит огневые испытания на военных полигонах.

Целый комплекс испытаний предназначен для отработки всех режимов стрельбы нового танка различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат", передает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Ракета "Комбат" обладает бронепробиваемостью в 750 миллиметров брони и, благодаря тандемной головной части, полностью игнорирует динамическую защиту противника. То есть, мощности "Комбата" достаточно для уничтожения даже самых защищённых вражеских танков. Кроме того, Т-72АМТ получил степень защиты нового поколения. Такое сочетание оказалось одним из самых эффективных во время боев на Востоке Украины и было внедрено в производство,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание при разработке Т-72АМТ было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения.

Новый танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами.

танк
Новый украинский танк проходит испытания

Также на Т-72АМТ установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенным каналам связи, что позволяет напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя. К тому же, модификация танка получила современные спутниковые средства навигации.

Кроме этого, производитель провел модернизацию ходовой части. Была выполнена замена гусениц на новые с резинометаллическим шарниром и обрезиненной беговой дорожкой, что позволило увеличить плавность хода танка. А для удобства управления – установлена ​​камера заднего вида. Также танк получил энергоагрегат, который позволяет вести наблюдение и открывать огонь с места без включения основного двигателя, что позволяет значительно экономить его ресурс.

Огневые испытания нового танка:

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Оружие Укроборонпром
Источник: 24 канал
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