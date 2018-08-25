Україну відвідає голова МЗС Канади Христя Фріланд: відома мета

З робочим візитом до України 28 серпня прибуде міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. У неї запланована низка зустрічей з вищими посадовими особами Української держави.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Канади.

Згідно з повідомленням, Фріланд планує зустрітись з Президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також із головою МЗС України Павлом Клімкіним.

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"Канада продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також важливі демократичні, економічні та соціальні реформи", – зазначається у повідомленні МЗС Канади.

До слова, раніше стало відомо, що українські військові отримають від канадської компанії PGW Defense Technologies снайперські гвинтівки LRT-3. Вже підтверджено відповідний договір про постачання далекобійних снайперських гвинтівок на суму близько 770 тисяч доларів.