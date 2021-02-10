Из-за нового закона, который увеличивает налоги на рекламу для частных медиа, в Польше 10 февраля начались забастовки. Несколько крупнейших СМИ страны прекратили телетрансляцию, перестали обновлять сайты, а полосы газет вышли пустыми.

Власти обосновывают новый налог необходимостью пополнять бюджет страны во время пандемии. И подчеркивают: расходы на него должны покрывать доходы с рекламы, которые получают СМИ.

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Медиа без выбора: почему бастуют СМИ

Ведущие СМИ Польши в среду 10 февраля написали на своих ресурсах обращение к властям и читателям. Кроме него, в телеэфире, на радиостанциях, сайтах в этот день больше не будет выходить других новостей.

В обращении медийщики отмечают: новый налог – это сильная нагрузка на независимые медиа. И речь идет не только об уровне доходов, но и редакционной политике, которая может измениться из-за количества рекламы.

Большинство средств массовой информации базируют свое существование на доходах от рекламы. Отнятие у них доходов лишит рабочих мест многих журналистов, сорвет дорогие расследования, устранит кропотливую проверку фактов и разоблачение лжи, подавит критику и свободу слова,

– говорится в заявлении медийщиков.

Кроме того, обращаются работники СМИ, такое налогообложение может усугубить неравенство между государственными и частными медиа. Тогда, когда государственные медиа получают дотации на около 15 миллиардов гривен, частные медиа будут обременять дополнительным побором в примерно 7,5 миллиарда гривен. Акция продлится до конца дня.

К протесту присоединились:

Украинский Фонд развития средств массовой информации также поддержал этот протест.

Чем депутаты мотивировали закон

Основная мотивация, из-за которой большинство депутатов поддержали этот закон, – необходимость пополнять бюджет государства во время коронавирусного кризиса. Около 50% из этой суммы должно пойти в Национальный Фонд Здравоохранения, остальные 50% поделят между собой Фонд Поддержки Культуры и Национальный Фонд Охраны Памятников.

Один из авторов закона, депутат от "Закона и справедливости" Радослав Фогиэль, прокомментировал TVP.info, что во время протеста некоторые СМИ умалчивают эту информацию, чем могут манипулировать мнением зрителей и читателей. В то же время сказал, что "каждый участник рынка, может высказаться относительно норм, которые его касаются".