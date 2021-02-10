Через новий закон, що збільшує податки на рекламу для приватних медіа, у Польщі 10 лютого почалися страйки. Декілька найбільших ЗМІ країни припинили телетрансляцію, перестали оновлювати сайти, а шпальти газет вийшли порожніми.

Влада обґрунтовує новий податок необхідністю поповнювати бюджет країни у час пандемії. І наголошує: витрати на нього мають покривити доходи з реклами, які отримують ЗМІ.

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Media bez wyboru: чому бастують ЗМІ

Провідні ЗМІ Польщі у середу 10 лютого написали на своїх ресурсах звернення до влади і читачів. Окрім нього, в телеефірі, на радіостанціях, сайтах цього дня більше не буде виходити інших новин.

У зверненні медійники наголошують: новий податок – це сильне навантаження на незалежні медіа. І йдеться не лише про рівень доходів, а й редакційну політику, яка може змінитися через кількість реклами.

Більшість засобів масової інформації базують своє існування на прибутках від реклами. Відняття у них доходів позбавить робочих місць багатьох журналістів, зірве дорогі розслідування, усуне копітку перевірку фактів та викриє брехню, придушить критику та свободу слова,

– йдеться у заяві медійників.

Окрім того, звертаються працівники ЗМІ, таке оподаткування може поглибити нерівноправність між державними і приватними медіа. Тоді, коли державні медіа отримують дотації на близько 15 мільярдів гривень, приватні медіа обтяжуватимуть додатковим побором у приблизно 7,5 мільярдів гривень. Акція триватиме до кінця дня.

До протесту приєдналися:

Український Фонд розвитку засобів масової інформації також підтримав цей протест.

Чим депутати вмотивували закон

Основна мотивація, через яку більшість депутатів підтримала цей закон, – необхідність поповнювати бюджет держави під час коронавірусної кризи. Близько 50% з цієї суми має піти до Національного Фонду Охорони Здоров’я, інші 50 % поділять між собою Фонд Підтримки Культури та Національний Фонд Охорони Пам’яток.

Один з авторів закону, депутат від "Закону і справедливості" Радослав Фогіель, прокоментував TVP.info, що під час протесту деякі ЗМІ замовчують цю інформацію, чим можуть маніпулювати думкою глядачів і читачів. Водночас сказав, що "кожен учасник ринку, може висловитись щодо норм, які його стосуються".