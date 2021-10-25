Изначально стороны обменивались довольно сдержанными заявлениями. Впрочем, уже вскоре риторика пропагандистов обеих стран резко изменилась.

Обратите внимание Украина просит Запад больше давить на Россию из-за Беларуси

Основное о задержании Можейка

Журналиста газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадия Можейко задержали после того, как он опубликовал материал об убийстве сотрудника КГБ в Минске.

Ряд российских СМИ утверждали, что Можейко задержали белорусские силовики в Москве. Впрочем, эту информацию опровергло МВД Беларуси.

По данным белорусского ведомства, Можейко действительно приехал в Москву из Беларуси, чтобы вылететь оттуда в третью страну. Впрочем, российские правоохранители помешали ему это сделать.

Они заявили, что пребывание журналиста на территории России нежелательно. После этого Можейко якобы вернулся в Беларусь, где и был задержан 1 октября.

На Russia Today заговорили о "заигрываниях с врагами России"

Первым "звоночком" скандала был сюжет, который в начале октября показали в эфире пропагандистского канала Russia Today. В нем публицист Егор Холмогоров продвигал мысль о том, что белорусская политика и экономика попали в ловушку. Мол, с одной стороны, все большая зависимость от России, а с другой – нежелание двигаться дальше к воссоединению с ней. По словам Холмогорова, "Лукашенко стремится любой ценой сохранить себя как "отца-основателя" Беларуси".

И тогда во внешней политике Беларуси на смену союзу с Россией пришла так называемая многовекторность. То есть, извините, заигрывание со всем врагами России сразу,

– возмутился в сюжете публицист.

Кроме этого, он раскритиковал случай с Можейко. "Вопрос не в том, прав или не прав он был. А в том, что захват людей на территории России, причем так, что сама Россия об этом даже не знала, что это глубоко неадекватное понимание сущности союзного государства", – сокрушался автор сюжета.

Как дальше развивался конфликт между пропагандистами

6 октября Григорий Азаренко в своей программе на белорусском телеканале СТВ упрекнул российских журналистов, комментируя задержание Можейко. Он возмутился, что белорусские власти обвинили в притеснениях "русских патриотов".

15 октября на российском телеканале RTVi показали интервью Тины Канделаки с главным редактором издательского дома "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным. Обсуждали, в частности, именно ситуация с Можейко. Журналист рассказал, что тот пытался вылететь из Шереметьево в Варшаву. Однако российские спецслужбы заявили, что он должен вернуться в Минск.

21 октября в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" Азаренко показали фрагмент интервью с Сунгоркиным. "А вот эти медиатвари... будет 2024 год, они до заката пойдут с цветами и хлебом-солью встречать", – высказался он о российских коллегах.

В эфире белорусского телевидения троллили Путина

Позже, 23 октября, в эфире СТВ вышла телепередача Евгения Пустового "Политика без галстуков и без купюр" о борьбе COVID-19 в Беларуси. Там, в частности, показывали фрагмент выступление Лукашенко, когда тот резко высказывался относительно обязательного масочного режима. Журналист возмутился, что белорусского диктатора "попрекают баней и трактором".

Обратите внимание! Ранее Лукашенко делал странные заявления о том, как лечить коронавирус. "Люди на тракторе работают, никто не говорит о вирусе. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" – такой была одна из них.

"Забывают о том, что Лукашенко – единственный президент, который во время COVID-19 не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов – с помощью телеконференций", – пытался защитить Лукашенко Пустовой. Вероятнее всего, так он хотел упрекнуть российского президента, который с начала пандемии часто проводил совещания с подчиненными онлайн и редко выходил к людям.

Кроме того, Пустовой отметил, что в Беларуси не было усиленных карантинных ограничений. Мол, Лукашенко – молодец, что этого не допустил. "Бессонные ночи переживания отражались на лице главы государства, ботоксом же он не пользуется", – добавил он. Очевидно, опять "подкалывая" Путина, о котором часто шутят из-за подозрительно молодого вида как на свой возраст.