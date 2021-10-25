Спочатку сторони обмінювалися досить стриманими заявами. Втім, вже незабаром риторика пропагандистів обох країн різко змінилася.

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Основне про затримання Можейка

Журналіста газети "Комсомольська правда у Білорусі" Геннадія Можейка затримали після того, як він опублікував матеріал про вбивство співробітника КДБ у Мінську.

Низка російських ЗМІ стверджували, що Можейка затримали білоруські силовики в Москві. Втім, цю інформацію спростувало МВС Білорусі.

За даними білоруського відомства, Можейко справді приїхав у Москву з Білорусі, аби вилетіти звідти у третю країну. Втім, російські правоохоронці завадили йому це зробити.

Вони заявили, що перебування журналіста на території Росії небажане. Після цього Можейко нібито повернувся в Білорусь, де і був затриманий 1 жовтня.

На Russia Today заговорили про "загравання з ворогами Росії"

Першим "дзвіночком" скандалу був сюжет, який на початку жовтня показали в ефірі пропагандистського каналу Russia Today. У ньому публіцист Єгор Холмогоров просував думку про те, що білоруська політика та економіка потрапили в пастку. Мовляв, з одного боку – все більша залежність від Росії, а з іншого – небажання рухатися далі до возз'єднання з нею. За словами Холмогорова, "Лукашенко прагне за всяку ціну зберегти себе як "батька-засновника" Білорусі".

Й тоді у зовнішній політиці Білорусі на зміну союзу з Росією прийшла так звана багатовекторність. Тобто, вибачте, загравання з усім ворогами Росії відразу,

– обурився у сюжеті публіцист.

Крім цього, він розкритикував випадок з Можейком. "Питання не в тому, правий чи не правий він був. А в тому, що захоплення людей на території Росії, при чому так, що сама Росія про це, навіть не знала, це глибоко неадекватне розуміння сутності союзної держави", – бідкався автор сюжету.

Як далі розвивався конфлікт між пропагандистами

6 жовтня Григорій Азаренко у своїй програмі на білоруському телеканалі СТВ дорікнув російським журналістам, коментуючи затримання Можейка. Він обурився, що білоруську владу звинуватили в утисках "російських патріотів".

15 жовтня на російському телеканалі RTVi показали інтерв'ю Тіни Канделакі з головним редактором видавничого дому "Комсомольська правда" Володимиром Сунгоркіним. Обговорювали, зокрема, саме ситуація з Можейком. Журналіст розповів, що той намагався вилетіти з Шереметьєво у Варшаву. Однак російські спецслужби заявили, що він повинен повернутися до Мінська.

21 жовтня в ефірі державного телеканалу "Білорусь 1" Азаренку показали фрагмент інтерв'ю з Сунгоркіним. " А ось ці медіатварі… Буде 2024 рік, вони до Заходу підуть з квітами і хлібом-сіллю зустрічати", – висловився він про російських колег.

В ефірі білоруського телебачення тролили Путіна

Пізніше, 23 жовтня, в ефірі СТВ вийшла телепередача Євгена Пустового "Політика без краваток і купюр" про боротьбу COVID-19 у Білорусі. Там, зокрема, показували фрагмент виступ Лукашенка, коли той різко висловлювався щодо обов'язкового маскового режиму. Журналіст обурився, що білоруському диктатору "дорікають лазнею й трактором".

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко робив дивні заяви про те, як лікувати коронавірус. "Люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!" – такою була одна з них.

"Забувають про те, що Лукашенко – єдиний президент, який під час COVID-19 не ховався від народу по бункерах, а від міністрів і журналістів – за допомогою телеконференцій", – намагався захистити Лукашенка Пустовий. Найімовірніше, так він хотів дорікнути російському президенту, який від початку пандемії часто проводив наради з підлеглими онлайн та рідко виходив до людей.

Крім цього, Пустовий відзначив, що у Білорусі не було посилених карантинних обмежень. Мовляв, Лукашенко – молодець, що цього не допустив. "Безсонні ночі переживання відбивалися на обличчі глави держави, ботоксом же він не користується", – додав він. Очевидно, знову "підколюючи" Путіна, про якого часто жартують через підозріло молодий вигляд як на свій вік.