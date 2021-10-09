Таку заяву зробила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Її текст опубліковано 8 жовтня на офіційному сайті МЗС.

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Захід має тиснути на Росію сильніше – через її вплив на Білорусь

Москва майже що позбавила Мінськ суверенітету. Територія Білорусі стала плацдармом для дестабілізації ситуації у Європі. Про це мовиться у заяві першої заступниці глави МЗС України Еміне Джапарової.

Вона нагадала, що Росія за допомогою Білорусі маніпулює міграційними потоками, цілеспрямовано скеровуючи їх до Польщі й Литви.

Саме тому, на наше переконання, Захід повинен посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі,

– сказала Джапарова.

І наголосила, що для України зокрема і Європи загалом вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною.

Натомість подальша інтеграція її з Росією може призвести до появи на кордонах України та ЄС нових викликів і загроз.

Особливо з урахуванням того, що у Білорусі досі тривають агресивні порушення прав людини й політичні репресії з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати. Ми продовжимо наші зусилля зі звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників і захисту їхніх прав,

– підсумувала Джепарова.

Ці заяви від представниці України пролунали під час неформального засідання високого рівня у Радбезі ООН по ситуації у Білорусі.

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