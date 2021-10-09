Таку заяву зробила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Її текст опубліковано 8 жовтня на офіційному сайті МЗС.
Також цікаво Солдат Війська Польського обстріляли на кордоні з Білоруссю
Захід має тиснути на Росію сильніше – через її вплив на Білорусь
Москва майже що позбавила Мінськ суверенітету. Територія Білорусі стала плацдармом для дестабілізації ситуації у Європі. Про це мовиться у заяві першої заступниці глави МЗС України Еміне Джапарової.
Вона нагадала, що Росія за допомогою Білорусі маніпулює міграційними потоками, цілеспрямовано скеровуючи їх до Польщі й Литви.
Саме тому, на наше переконання, Захід повинен посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі,
– сказала Джапарова.
І наголосила, що для України зокрема і Європи загалом вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною.
- Натомість подальша інтеграція її з Росією може призвести до появи на кордонах України та ЄС нових викликів і загроз.
- Особливо з урахуванням того, що у Білорусі досі тривають агресивні порушення прав людини й політичні репресії з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати. Ми продовжимо наші зусилля зі звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників і захисту їхніх прав,
– підсумувала Джепарова.
Ці заяви від представниці України пролунали під час неформального засідання високого рівня у Радбезі ООН по ситуації у Білорусі.
Важливі новини по Білорусі, на які слід звернути увагу:
- У Білорусі засудили українця Михайла Ференця до 3 років колонії загального режиму за участь у протестах. В українському МЗС справу вважають політично вмотивованою.
- 7 жовтня Європарламент схвалив важливу резолюцію щодо Білорусі. У ній містяться вимоги до країн Європейського Союзу посилити санкції проти режиму Лукашенка.